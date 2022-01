CdS | Lazio, ossigeno a centrocampo: Basic c’è

Visite mediche e via libera, per Sarri ossigeno a centrocampo e la possibilità di fare qualche cambio in corsa. Un doppio rientro da unire al ritorno in gruppo di Zaccagni, uscito malconcio contro l’Udinese. Basic e André Anderson ieri mattina erano in Paideia, il pomeriggio sul campo di Formello dopo oltre una settimana di stop: gli accertamenti di idoneità sportiva sono stati il chiaro segnale di una positività ormai alle spalle. La Lazio non aveva comunicato il motivo della loro assenza (ora si attende Radu). Il croato permetterà al tecnico biancoceleste di avere una pedina in più in panchina in caso di bisogno. Cataldi è squalificato, Akpa Akpro è ancora indisponibile (sta recuperando dalla polmonite avuta post-Covid, l’ha rivelata il ct della Costa d’Avorio). In mediana, fino alla seduta di giovedì le uniche alternative erano il baby Bertini e l’adattato Jony, reinserito nella lista per il campionato a gennaio dopo la cessione in prestito di Escalante. Corriere dello Sport.

