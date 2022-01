CorSera | Lazio-Atalanta, il Comandante non perde in campionato contro Gasperini dal 2017

La prima volta finì 0-0 e il pezzo della Gazzetta iniziava: “Lo spettacolo non abita qui”. Crotone-Pescara, serie B, 29 ottobre 2005: gli abruzzesi di Sarri «prudenti oltre ogni limite» (riuscite a immaginarlo?) strapparono un punto sul campo dei calabresi di Gasperini. Poi ci sono state altre 15 sfide e Sarri è in vantaggio 5 vittorie a 4, i pareggi sono stati 7, contro l’allenatore affrontato più volte in carriera. In campionato non perde contro Gasp dal 2017 (Napoli-Atalanta 0-2), per continuare la striscia positiva, sempre che si giochi, oggi si affiderà

anche a Milinkovic che ha già segnato 5 reti ai bergamaschi – vittime preferite insieme all’Inter – compresa quella fondamentale per vincere la Coppa Italia del 2019; nelle ultime 7 partite giocate in campionato il serbo ha firmato 4 gol, è il centrocampista che ne ha fatti di più (54) nella storia biancoceleste, e servito 4 assist, diventando a quota 8 il migliore della serie A. Dalla parte di Gasperini ci sono numeri incredibili in trasferta dove l’Atalanta è l’unica squadra imbattuta del campionato, non perde fuori casa da marzo, in 10 mesi ha ottenuto 13 vittorie e 4 pareggi. Ma anche quelli della Lazio in casa non sono male: 18 successi, 4 pari e un solo ko (con la Juve) nelle ultime 23 gare. Corriere della Sera.

