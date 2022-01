13° SERIE A FEMMINILE | Lazio Women-Inter 1-1 (13′ Ferrandi; 25′ Bonetti)

🇮🇹13° #SerieAFemminile ⚽️ #LazioWomenInter 🗓️ 23/01/2022 ⌚ 14:30 🏟 Formello 📍 #Formello 📺 #TimVision ⚖️ #DiCicco 🌥 8°



1′ PARTITI!

2′ OCCASIONE INTER! La Lazio è lenta a rientrare, Marinelli viene lanciata da sola in porta

7′ Ancora Marinelli con il cross basso di Bonetti: Ohrstrom nega il gol alle ospiti

8′ Tiro in porta di Di Giammarino. Parata sicura di Durante

12′ CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO!!! Sonstevold in ritardo su Visentin

13′ GOOOOL DELLA LAZIO!!! Ferrandi dal dischetto: 1-0 per le biancocelesti

24′ Rigore per l’Inter: Fordos viene presa in controtempo e commette il fallo. Possibilità di pareggio per le avversarie

25′ Gol Inter: Bonetti dal dischetto

28′ Polli vicina al gol: la palla termina di poco fuori

