GdS | Lazio, Muriqi al Maiorca. Per Moro l’Espanyol, idea Rojas in difesa. Ecco tutte le operazioni possibili

Tante le indiscrezioni di mercato che in questi ultimi giorni la stanno facendo da padrona: nomi nuovi, altri che ritornano e alcuni inaspettati. La Gazzetta dello Sport riepiloga quanto sta accendendo in casa Lazio: Muriqi-Maiorca ormai è una trattativa in dirittura d’arrivo, all’Espanyol piace Raul Moro mentre per la difesa idea-Rojas, paraguaiano del River. Tra gli obiettivi dei biancocelesti ci sono: Casale (Verona), Ghoulam (Napoli), Rojas (River Plate), Burkardt (Mainz), Sesko (Salisburgo), Kalinic (Verona), Lasagna (Verona), Vecino (Inter), Bakayoko (Montpellier).

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: