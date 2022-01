Calciomercato, la Lazio ha tesserato Kamenovic: il comunicato

Se n’è parlato molto in questi giorni sulla possibilità di un tesseramento in maglia biancoceleste per Kamenovic. Adesso è ufficiale. Il contratto di Dimitrije Kamenovic è stato registrato nella Lega Serie A. Il giocatore arriva alla Lazio a titolo definitivo dal Cukaricki. Ecco il comunicato della Lazio:

“La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitrije Kamenović dal Fudbalski Klub Čukarički.”