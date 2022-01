CdS | La Lazio al palo. Lotito, che fai?

Altro che colpi, solo cessioni. Dov’è il progetto promesso a Sarri? Muriqi ceduto sì, ma dov’è il sostituto? All’ultimo giorno di calciomercato non c’è ancora un vice Immobile: Miranchuk resta lontano, l’obiettivo è complicato. Il russo costa 16 milioni e l’Atalanta lo cederebbe in prestito con obbligo di riscatto, ma Lotito è a corto di liquidità e non può permetterselo, quindi chiedeva il diritto. Di attaccanti in cerca di sistemazione ce ne sono tanti: Kalinic, Lasagna, Lapadula, Kaio Jorge, Cutrone. Dall’estero accostano alla Lazio Jovane Cabral dello Sporting Lisbona e Ryan Bakayoko del Montpellier, ma non c’è alcuna conferma. Non sono da escludere sorprese, ma sembra che il vice Immobile sarà Felipe Anderson falso nueve, mandando in campo anche Luka Romero. Sarri già reclamava un esterno in più, così è troppo: quattro titolari per tre posti più due ragazzini (Romero e Moro) significherebbe rinunciare a qualsiasi ambizione. Per questo Sarri aveva accettato Miranchuk, nonostante sia infortunato e quindi inutilizzabile per 30-40 giorni. Nel suo gioco potrebbe essere impiegato come trequartista o seconda punta, ma il suo acquisto sta sfumando.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

