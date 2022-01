Il Messaggero | Lotito ci prova: Miranchuk quasi sfumato, Casale solo a Luglio

Film visto e rivisto: Miranchuk sembra ai titoli di coda ancora prima dell’ultimo giorno di mercato. Percassi pretende l’obbligo di riscatto, Lotito non può permetterselo e ieri sembrava essersi arreso, ma oggi tenterà l’ultimo assalto. La Lazio vuole il russo con il diritto di riscatto tra i 10 e i 15 milioni, ma Sartori ha chiuso le porte: “Sono chiuse le trattative per Aleksei con la Lazio.” L’unica speranza è che con l’acquisto di Mihaila l’Atalanta potrebbe lasciarlo partire: le speranze restano vive fino a questa sera. Lotito, che ieri è diventato il presidente più longevo della storia della Lazio, aveva promesso un attaccante e un terzino sinistro a Sarri, ma si è mosso in ritardo. Casale non verrà lasciato partire subito, sarà un’operazione che si concluderà a luglio nonostante Milan e Napoli alla porta. Il rinforzo sarà Kamenovic, anche se Sarri non ha cambiato idea su di lui. Il mister aveva stilato una lista di nomi e caratteristiche, calciatori già rodati nel nostro campionato: di Miranchuk lo ha saputo all’ultimo, il suo arrivo sarebbe gradito. Se non dovesse esserci un’entrata di alcun tipo, a Formello potrebbe scendere il gelo: il rinnovo è pronto fino al 2025, ma ancora non c’è la firma e la sensazione è che sia legata al calciomercato.

Lo riporta Il Messaggero.

