GdS | Stankovic sull’ex compagno Inzaghi: “Sa subentrare nei momenti difficili, come ha fatto alla Lazio”

Vecchie conoscenze del mondo laziale ed ex compagni di squadra: Dejan Stankovic ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, commenta il lavoro di Simone Inzaghi definendolo un tecnico andato ogni oltre aspettativa ed ha dimostrato già alla Lazio di saper subentrare nei momenti difficili, come accaduto quando dalla Primavera passò in prima squadra, dopo la vicenda legata a Bielsa; per il serbo, l’ex attaccante quando la situazione è dura ci crede e di conseguenza trasmette fiducia.

