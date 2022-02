Cabral alla Lazio: ecco i dettagli dell’operazione

Jovane Cabral è arrivato a Roma negli ultimi minuti della sessione di calciomercato invernale, arrivato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a 8 milioni. Come spiegato da ‘A Bola‘, sono stati resi noti i dettagli dell’accordo. Le parti avrebbero concordato una clausola che consente ai biancocelesti di riscattare l’intero cartellino dell’esterno, nel caso in cui Cabral dovesse effettuare almeno 45 minuti in 10 partite. Qualora dovesse verificarsi questa condizione, la Lazio pagherebbe 8 milioni di euro, con Jovane Cabral che rimarrebbe a Roma per cinque stagioni. Lo Sporting incasserebbe quindi circa nove milioni di euro.

