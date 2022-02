CdS | Il Kamenovic della discordia cerca fiducia

Il serbo nel mezzo dei disaccordi Lazio–Sarri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Kamenovic era stato bocciato dall’allenatore, ma il club lo ha tesserato il 31 gennaio. Adesso chiede una chance. Il giocatore è stato inserito anche nella lista Uefa al posto di Escalante. In estate Sarri lo aveva provato come centrale e terzino sinistro, ma non è certo che lo lancerà anche nelle sfide ufficiali. Nel mentre, il suo agente Kezman è convinto che esploderà e potrebbe ripercorrere le orme di Kolarov: in Serbia, infatti, è tra i baby più talentuosi.

Insieme a Kamenovic, è stato inserito nella lista Uefa anche Cabral: il nuovo arrivato biancoceleste ha preso il posto di Muriqi. Mentre nell’elenco degli over non c’è più Raul Moro: al suo posto è stato inserito Andrè Anderson.

