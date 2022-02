FORMELLO – Continua la preparazione in vista della Fiorentina: Pedro regolarmente in campo

Continua la preparazione della Lazio, in vista dell’incontro di sabato sera in programma contro la Fiorentina. Gli uomini di Sarri si sono ritrovati presso il centro sportivo di Formello per sostenere la seduta pomeridiana, alla quale non hanno partecipato Marusic, Acerbi, Kamenovic e Akpa Akpro. Presente per l’intero allenamento invece Pedro, che ieri aveva svolto solo parte della seduta, candidandosi per una maglia da titolare contro la viola.

