Verso Fiorentina-Lazio, la società biancoceleste ricorda la rimonta per 4-3 del 2018 | VIDEO

Sabato riprenderà il campionato di Serie A e, la Lazio di Maurizio Sarri, sarà impegnata nella delicata sfida in casa della Fiorentina. Appaiate entrambe al settimo posto con 36 punti (la Fiorentina ha una gara da recuperare), sarà un match davvero importante per la corsa ad un posto in Europa. Mentre mancano più di 24 ore al match del Franchi, la Lazio continua la marcia di avvicinamento: attraverso un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter, la società biancoceleste ha voluto ricordare il Fiorentina-Lazio del 18 aprile 2018 quando, dopo esser passati sotto di due reti, i biancocelesti prima riportarono il risultato in parità, poi dopo aver subito il 3-2, sono riusciti a rimontare, portando a casa un clamoroso 3-4. Protagonisti dei gol Luis Alberto, autore di una doppietta, Martin Caceres e Felipe Anderson.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1489531225064755203?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

