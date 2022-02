Fiorentina-Lazio, Sarri ne convoca 23 – FOTO

Si avvicina il match tra Fiorentina-Lazio, che andrà in scena al Franchi stasera a partire dalle 20.45, valevole per la 24esima giornata di Serie A Tim. Come di consuetudine, la Lazio ha pubblicato le convocazioni diramate da Maurizio Sarri. Ecco la foto:

