SERIE A | La Roma pareggia con il Genoa: Zaniolo espulso nel finale

Alle 15.00 sono scese in campo all’Olimpico Roma e Genoa per la prima gara della 24esima giornata. Il risultato finale è 0-0: dopo un primo tempo anonimo, si prosegue con poche occasioni nel secondo tempo, quando al 68′ per il Genoa viene espulso Ostigard. Si entra nel finale di gara, quando Zaniolo sblocca la gara al 91′ con il sinistro. Tuttavia, il gol viene annullato per un fallo precedente di Abraham, al quale segue l’ammonizione dell’attaccante inglese, e l’espulsione dello stesso Zaniolo.

