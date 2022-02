Serie A, l’Atalanta cade in casa contro il Cagliari

Il match delle 12:30 tra Atalanta e Cagliari, valevole per la 24esima giornata di Serie A, termina 1-2. Al Gewiss Stadium di Bergamo i primi 45 minuti si chiudono a reti bianche. Al 50′ sono gli ospiti ad andare in vantaggio con Gaston Pereiro, su assist di Dalbert. Istanti da incubo per i nerazzurri, che dopo soli due minuti dal vantaggio cagliaritano rimangono in dieci per l’espulsione di Musso. Al 64′ arriva il pareggio di Palomino, che insacca dopo il miracolo di Cragno su Zapata. Quattro minuti più tardi, però, ecco il secondo gol del Cagliari, di nuovo con Pereiro che firma la doppietta personale. Tre punti preziosissimi per la squadra di Mazzarri in ottica salvezza, che ora ha due punti di vantaggio (con due partite in più) sul Venezia terzultimo. Zero punti per la Dea, che questa sera potrebbe essere scavalcata dalla Juventus, impegnata allo Stadium contro l’Hellas Verona.

