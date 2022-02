Romagnoli-Lazio, Pedullà: “Apertura concreta, summit e scatto dei biancocelesti”

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, il difensore del Milan, Alessio Romagnoli, difficilmente rinnoverà il suo contratto con i rossoneri. Sul 27enne ci sarebbe la Lazio. I contatti di settembre non avevano avuto sviluppi, e secondo Pedullà si era trattato solamente di un gradimento quello dei biancocelesti, ma senza approfondire. Ora la situazione è cambiata, con la possibilità di ingaggiare il difensore a parametro zero. Ci sarebbero stati infatti contatti diretti e indiretti, e probabilmente anche un summit molto blindato. L’ingaggio per il difensore si aggirerebbe sui circa tre milioni a stagione più bonus.

#Romagnoli–#Lazio: dai contatti (senza sbocchi) raccontati a settembre, all’apertura concreta di giorni fa. La richiesta è di 3 milioni a stagione più bonus. Non ci sono firme, tuttavia la #Lazio è opzione gradita. Ci sono spiragli con il #Milan, ma con un #Botman in più… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 12, 2022

