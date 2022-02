Inter, il pareggio con il Napoli sblocca il riscatto di Correa: ecco quanto incasserà la Lazio

L’Inter pareggia 1-1 con il Napoli, agguantando il pari grazie alla rete di Dzeko. Una sfida che sblocca il fronte entrate in casa nerazzurra: con il raggiungimento di determinati obbiettivi infatti, scatta per la società milanese l’obbligo di riscatto di Joaquin Correa. L’accordo con la Lazio infatti, era quello che al primo punto conquistato nel 2022, sarebbe scattato l’obbligo di riscatto dell’attaccante. La società biancoceleste incasserà dunque 25 milioni di euro, pagabili in 3 esercizi.

Lo riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira

