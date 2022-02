Pepe, che rissa in Porto-Sporting: maxi squalifica per lui

Nell’ultimo turno di campionato, il Porto, prossimo avversario della Lazio in Europa League, hanno affrontato lo Sporting Lisbona. Al termine della gara è scattata una maxi rissa che aveva portato a cinque espulsioni e ad un parapiglia generale. Secondo quanto riportato da Bola, l’ex difensore del Real Madrid, rischierebbe una maxi rissa per aver preso a calci un dirigente dello Sporting. La squalifica non metterebbe a rischio la sua presenza contro i biancocelesti, ma potrebbe lasciare scorie a livello mentale per la squadra di Conceicao.

