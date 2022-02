SERIE A | La decisione del giudice sportivo: un turno di squalifica per Leiva e Luis Alberto

Dopo la vittoria contro il Bologna, è archiviata la 25ª giornata di Serie A TIM.

Come riportato dal sito ufficiale della S.S.Lazio, il giudice sportivo ha diramato le proprie decisioni, confermando le sanzioni ricevute dai calciatori biancocelesti: squalifica di un turno per Luis Alberto e Lucas Leiva che, già diffidati, sono stati ammoniti nel corso dell’ ultimo match andato in scena all’Olimpico. Salteranno, dunque, la prossima gara contro l’Udinese.