CONFERENZA ZACCAGNI – “Sento di poter dare molto in questo momento. Esultanza? Ecco come è nata…”

Alla vigilia del match di andata contro il Porto insieme al mister della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa Mattia Zaccagni.

“Il periodo? Mi riescono tante cose e devo continuare a lavorare su questa squadra per mantenere le prestazioni. Esultanza? Nata col video messo dalla Lazio, che in un gol a Verona ho fatto un’esultanza simile, e lì è nata la cosa.

Ora sto cercando di trovare continuità e giocare bene il più possibile. Immobile? Per noi è un giocatore fondamentale ma chi sarà al suo posto darà il 100%. Cercheremo di fare la nostra partita.

Europa? A livello personale è importantissimo, è il primo anno che faccio questa competizione e deve essere quasi più importante del campionato. Per la squadra poi deve essere importante giocare qui.

Sarri e Juric? Sono opposti. Juric andava uomo contro uomo, mentre il mister chiede qualcosa di diverso. Io comunque cerco di fare al meglio quello che mi chiede.

Blackout? Succede in una squadra, però dobbiamo essere bravi a lasciarci alle spalle questo. Tifosi? Per me è un grande onore il riconoscimento. All’inizio ero a rilento per qualche infortunio, ma ora sento di poter dare qualcosa e sono felice anche di quello che posso dare a loro”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: