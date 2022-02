Lazio-Bologna, la Serie A celebra l’esultanza di Mattia Zaccagni dopo la doppietta | VIDEO

L’ultima giornata di campionato, la 25°, sesta di ritorno, ha visto la Lazio aprire sabato pomeriggio con un netto 3-0 rifilato al Bologna. Assoluto protagonista è stato Mattia Zaccagni, autore di una doppietta, la prima in maglia biancoceleste, che ha chiuso il match con le ultime due reti nella ripresa. Il profilo ufficiale Twitter della Lega Serie A, ha voluto celebrare l’ex Verona e la sua esultanza. Il video pubblicato, in cui viene ripreso Zaccagni mentre scaglia frecce verso i tifosi della Lazio dopo aver siglato le due reti, è accompagnato dalla domanda: “Quante frecce per Mattia Zaccagni?”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO: https://twitter.com/seriea/status/1493904122336137218?s=24

