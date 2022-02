CdS | Lazio, è un 2022 iniziato a ritmo over: nel nuovo anno gli schemi offensivi hanno prodotto tante reti

Non c’è Immobile, quindi mancheranno praticamente la metà dei gol della Lazio in questo campionato (19 su 39). Ma soprattutto nell’ultimo periodo i biancocelesti hanno dimostrato di essere in crescita e di saper trovare a prescindere la via della rete con una certa facilità, sia con azioni manovrate, sia sfruttando abilmente i calci piazzati. E a testimoniarlo ci sono i numeri, inconfutabili. I primi effetti di Sarri cominciano a vedersi davvero, soprattutto in campionato. E non solo per i quattro clean sheet consecutivi, ma anche perché nel 2022 solo il Verona ha segnato più gol della squadra di Sarri (con una partita in più): 15 i veneti, 13 i biancocelesti. Il leader è sempre Immobile a quota 6. Anzi, 6 e mezzo, considerando pure l’autogol di Biraghi contro la Viola. Nell’ultime 10 giornate di Serie A prima dell’inizio di questo turno, nessuna squadra ha vinto più partite di quella biancoceleste: i ragazzi di Sarri hanno infatti esultato per sei volte, due delle quali senza Immobile. In totale sono stati conquistati 20 punti nel corso di questo lasso di tempo, una cifra inferiore solo a quella della Juventus di Allegri (22 punti). Insomma, la Lazio ha viaggiato alla media di 2 punti a partita, ben superiore a quella di 1,46 delle prime 15 gare. È una squadra in crescita, che sta migliorando gara dopo gara. E proverà a confermarlo anche oggi, pure senza Ciro. Corriere dello Sport.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: