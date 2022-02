FORMELLO – Seduta di scarico in vista del Porto: si rivede Acerbi

La Lazio è tornata in campo con una seduta di scarico dopo la trasferta di Udine in vista della gara di giovedì all’Olimpico contro il Porto. La buona notizia giunge da Francesco Acerbi, tornato oggi in campo per fare l’allenamento al completo ad eccezione del lavoro atletico finale. Ancora assente Immobile, oltre a Lazzari e i titolari di Udine a cui si è aggiunto anche Cabral, subentrato nel primo tempo al posto di Pedro. Lavoro differenziato per Basic dopo la palestra.

