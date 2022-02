SERIE A | Osimhen risponde a Pereiro: finisce in parità tra Cagliari e Napoli

La 26° giornata di Serie A si conclude oggi, visto che sono in programma le ultime due sfide. La prima è terminata da pochi minuti: all’Unipol Domus di Cagliari è andata in scena la sfida tra rossoblù e Napoli. Dopo il primo tempo terminato 0-0, anche il secondo si è chiuso in parità: 1-1 il risultato finale, con i padroni di casa in vantaggio al 58° con Pereiro e gli ospiti, negli ultimi minuti del match, evitano la sconfitta grazie al colpo di testa di Osimhen. Pareggio che porta così il Cagliari a quota 22 punti, agganciando il Venezia. Il Napoli di Spalletti invece non ne approfitta dei passi falsi di Milan ed Inter, agganciando a 54 punti proprio l’Inter secondo, a -2 dal Milan capolista.

Questa sera a chiudere la giornata di campionato sarà Bologna-Spezia, iniziata proprio in questi minuti.

