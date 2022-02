UEL, conferenza Pepe: “È stata una sfida dura, ma l’avevamo preparata nei minimi dettagli”

Il capitano del Porto, al termine della sfida di Europa League terminata 2-2 all’Olimpico contro la Lazio, ha preso la parola in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni di Pepe: “Siamo riusciti a fare una grande gara, centrando l’obiettivo della qualificazione. Sfida dura, ma l’avevamo preparata in questo modo, nei minimi dettagli. Abbiamo messo in campo quanto chiesto dal mister”.

