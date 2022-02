CorSera | Immobile, gol da record ma non basta

Il capitano biancoceleste Ciro Immobile raggiunge Inzaghi, suo allenatore fino a pochi mesi fa, tra i migliori marcatori europei nella storia della Lazio con 20 gol; Cataldi raggiunge il Porto al 94′, evitando una sconfitta immeritata. Ma questi due inseguimenti, coronati da successo, non bastano: Sarri esce dall’Europa League, dopo essere stato eliminato dalla Coppa Italia, e ora ha solo il campionato – a cominciare dallo scontro di domenica con il “suo” Napoli – per dare un senso alla stagione. Eppure la Lazio rimane in partita fino alla fine, benché i palleggiatori del Porto la obblighino spesso a agire in contropiede. Solo che stavolta, rispetto all’andata, c’è Immobile, straordinario benché arrivi da 7 giorni di isolamento. In metà primo tempo segna tre gol, ma due sono in fuorigioco; quello buono è favorito da un errore grave di Pepe, che perde palla a difesa scoperta. Sembra serata da ribaltone, dopo il 2-1 di Oporto, finché Milinkovic-Savic non regala un rigore con un inutile fallo su Taremi. E lì il match cambia. La squadra di Conceicao è più pericolosa e a metà ripresa trova nuovamente la rete con una spettacolare giocata TaremiUribe. L’assalto biancoceleste porta tante occasione e il 2-2.

Fonte: Corriere della Sera

