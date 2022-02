Zoff su Sarri: “Lontano dal vertice, ma può gettare le basi per riportare in alto la Lazio. E sull’Italia…”

Lunedì 28 febbraio sarà una giornata speciale per l’ex portiere e Presidente della Lazio Dino Zoff: sarà il suo 80esimo compleanno. A pochi giorni da questa giornata importante, Zoff, hai microfoni di Leggo.it, ha rilasciato un’intervista in cui ha affrontato diversi temi, dalla sua carriera alla Nazionale di oggi, passando anche per la Lazio.

Tanti successi hanno accompagnato la carriera da portiere di Zoff, ma non ci sono dubbi su quello che non scorderà mai: “Beh, facile. Il Mondial vinto 40 anni fa. La carica che ci diede il presidente Pertini, la Coppa alzata (con le sue mani in un famoso francobollo celebrativo, ndr). Un’estate indimenticabile, unica, l’Italia campione del mondo e io capitano”.

Sulle romane invece, Zoff è stato chiaro: “Sia Sarri che Mourinho sono un po’ troppo lontani dal vertice, ma possono gettare le basi per riportare in alto sia la Roma che la Lazio”.

Infine, sulla Nazionale attuale, impegnata a marzo nei Play-Off per accedere ai Mondiali di Qatar 2022, l’ex portiere Azzurro non ha dubbi: “Sono fiducioso. Ce la faremo, anche se era più salutare evitare gli spareggi”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: