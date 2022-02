FORMELLO – Immobile gestisce le energie, assente Cataldi. Dietro ballottaggio Radu-Hysaj

Le due escluse dall’Europa League si ritrovano domani sera allo Stadio Olimpico con umore diverso. La Lazio di Sarri ha giocato alla pari col Porto nonostante le assenze mentre il Napoli è uscito con le ossa rotte dal confronto col Barcellona. Maurizio Sarri ha cominciato a vedere la squadra che aveva in testa da tempo e chiede continuità in un match che potrebbe significare tanto per la classifica dei biancocelesti. Assente dal campo Ciro Immobile, l’attaccante napoletano è rimasto in palestra per gestire le energie arrivando una settimana non semplice a cui vanno aggiunti i novanta minuti disputati in Europa League. Non dovrebbero esserci particolari problemi però per il capitano biancoceleste che sarà in campo domani sera contro la formazione di Luciano Spalletti. Si allenano regolarmente con i compagni Pedro e Acerbi, il primo avverte ancora fastidio al tendine della caviglia e giovedì sera ha mostrato tutte le sue difficoltà mentre il secondo sta ritrovando la forma migliore. I due giocatori saranno convocati ma non partiranno dall’inizio a meno che Sarri non riceva indicazioni confortanti nel corso delle prossime ore. Davanti quindi fiducia a Felipe Anderson e Zaccagni. Il brasiliano sembra essersi ritrovato mentre l’ex Hellas è l’arma in più in questo momento della stagione. In caso di forfait di Immobile scatterebbe il ballottaggio fra il claudicante Pedro o il capoverdiano Cabral. In mezzo al campo sono intoccabili Milinkovic e Luis Alberto, in mediana toccherà nuovamente a Lucas Leiva visto il problemino muscolare accusato da Cataldi che lo ha costretto all’assenza dal terreno di gioco oggi pomeriggio. Dietro la coppia Luiz Felipe-Patric si muoverà al centro della difesa con Marusic a destra e Radu a sinistra. Il rumeno si sta ritagliando uno spazio importante anche in virtù dello scarso rendimento di Hysaj nelle ultime uscite, il ballottaggio è aperto ma l’albanese sembra indietro. Fra i pali non ci sono dubbi, toccherà a Thomas Strakosha.

