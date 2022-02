Liga, primo goal di Escalante con l’Alavés

Continua ad andare bene l’avventura degli ex biancocelesti in Spagna, infatti dopo le ottime prestazioni di Muriqi al Maiorca, arriva anche la prima rete di Escalante con la maglia dell’Alaves. Il centrocampista è stato ceduto in prestito nella sessione invernale del mercato, e finora ha collezionato sette presenze nel campionato spagnolo, condite dal goal che ha contribuito al pareggio dei suoi in casa dell’ostico Getafe.

