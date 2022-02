Primavera, Calori: “A Cesena scontro diretto. Crespi sottotono? Forse si è un pò abbattuto”

Dopo la sconfitta contro la Reggina, mister Calori è stato intervistato dalla nostra redazione in zona mista e ha espresso le sue considerazioni sulla prestazione di oggi dei suoi ragazzi, ribadendo l’importanza della prossima gara contro il Cesena, che si presenta a tutti gli effetti come uno scontro diretto.

Queste le parole di mister Calori: “Oggi abbiamo sbagliato e quando sbagli paghi, abbiamo avuto diverse occasioni però il calcio è crudele anche per questo. I ragazzi impareranno a conoscere questo gioco, non bisogna mai abbassare la guardia, anche se sinceramente noi oggi non è che la abbiamo abbassata, però abbiamo subito un tiro in porta e lì abbiamo perso la partita, poi abbiamo sbagliato un rigore.

La situazione è stata anche la somma di tanti assenti, tanti ragazzi erano squalificati o infortunati, avevamo un bel numero di giocatori assenti. Nonostante questo dovevamo e potevamo fare di meglio, adesso mi aspetto che nella partita con il Cesena, che è uno scontro diretto, andremo lì a vincere”.

Sul giovane talento arrivato da poco dall’Estonia e sulla assenza di Floriani il mister ha detto: “Kane sta facendo bene, è un 2004 che viene dall’Estonia, si è ambientato e sta facendo delle buone cose ma ha ancora margine di crescita. Floriani? non lo so quando torna, è infortunato”.

A lasciare perplessi è stata poi la prestazione di Crespi, Calori parlando dell’argomento ha dichiarato: “Crespi sottotono? Forse si è abbattuto dopo aver sbagliato il rigore, ma ci sta anche di sbagliare a volte, anche se bisogna crescere pure in questo”.

