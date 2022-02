CdS | Sarri, ira e orgoglio: “Più che alla pari”

Che vitaccia per Sarri quest’anno, neanche il tempo di godersi l’eurogol di Pedro che valeva il pareggio che qualche minuto dopo, allo scadere, ecco di nuovo lo svantaggio con Fabian Ruiz. E pensare che nel primo tempo si è vista una Lazio di lusso, ma non è bastato perché non sono state finalizzate le numerose palle gol costruite: “Il primo tempo è stato tutto nostro, c’è rammarico per averlo chiuso 0-0. Ma se si pensa a tre mesi fa il Napoli per noi era una squadra inaffrontabile, stavolta siamo stati più che alla pari, abbiamo avuto più palle gol di loro”, sottolinea Sarri nel post partita. In questo modo la zona Champions si allontana ancora. Nonostante gli sforzi, tra Porto e Napoli è stata una settimana deludente ma adesso inizierà la prima settimana senza impegni infrasettimanali e con undici partite ancora da giocare si può tentare di scalare la classifica.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

