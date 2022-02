Il weekend dei calciatori della Lazio in prestito: Vavro ed Escalante sugli scudi

Prosegue l’esperienza dei vari calciatori biancocelesti ceduti in prestito dalla Lazio: è stato un weekend interessante, con tre calciatori che hanno trovato il gol con le loro rispettive squadre.

Partendo dalla Liga, la copertina se la merita Gonzalo Escalante: durante Getafe-Alaves, il centrocampista argentino ha infilato in rete il pallone grazie a un ottimo colpo di testa dal centro dell’area. Novanta minuti in campo per l’argentino, con il risultato finale che recita 2-2: la classifica vede in questo momento l’Alaves al terzultimo posto. Seconda sconfitta consecutiva invece per il Mallorca di Vedat Muriqi, anche lui in campo per tutti i novanta minuti: 0-1 il risultato finale di Maiorca-Valencia, con i padroni di casa che restano a +5 dalla zona salvezza.

Restando in Spagna, in Liga 2 Jony è partito titolare nella sconfitta per 1-2 del suo Gijon contro il Saragozza: 56 minuti per lui, e sedicesimo posto in classifica per i rojiblancos.

Prosegue invece l’ottimo momento di un ritrovato Denis Vavro, che dopo l’assist della scorsa settimana, ha sbloccato la gara tra Viborg e Copenaghen grazie ad uno splendido calcio di punizione: 0-2 il risultato finale, con il Copenaghen primo in classifica a +3 dal secondo posto, anche grazie al passo falso del Midtjylland secondo.

Andiamo poi in Olanda: 77 minuti per Riza Durmisi nella gara tra Sparta Rotterdam e PSV Eindhoven. Sconfitta casalinga per 1-2 per Durmisi e i suoi, che restano al penultimo posto in classifica. All’ultimo invece c’è lo Zwolle di Djavan Anderson, entrato al 46′ della sfida esterna contro l’Heracles, terminata 2-0 in favore dei padroni di casa.

Concludiamo con la Serie B, dove Maistro è il protagonista assoluto nella vittoria del suo Ascoli contro il Crotone. Sul punteggio di 1-1, il calciatore di proprietà della Lazio ha tirato un calcio di rigore al minuto 89′: errore dal dischetto, ma ribattuta vincente, e vittoria per i bianconeri che salgono in piena zona playoff. Neanche un minuto nella sfida per Adekanye: stessa sorte riservata a Casasola nel successo esterno della sua Cremonese contro la Ternana. Solo venti minuti finali per Cicerelli nel Frosinone, entrato al 70′ della gara esterna contro il Cittadella, terminata 3-0 in favore dei padroni di casa.

