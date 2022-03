Il Tempo | Lazio, Ciro e Pedro si gestiscono: out Cataldi

Gestire le energie per questi ultimi due mesi di campionato. Uscita dalle coppe, la Lazio può concentrarsi solo sulla A. Ora però Sarri dovrà mantenere la squadra sulla corda, non solo dal punto di vista mentale ma anche fisico. Ecco perché alla ripresa degli allenamenti, dopo il giorno di riposo concesso alla rosa, alcuni calciatori sono rimasti ai box per centellinare la forze per la trasferta di Cagliari. Mancano ancora quattro giorni, c’è tutto il tempo per recuperare dalle fatiche del tour de force di febbraio. Ieri sul campo non si sono visti Strakosha e Radu, si tratta solo di precauzione. Qualche dubbio in più invece riguardo le condizioni di Pedro. Lo spagnolo, autore di un super gol domenica sera, ha stretto i denti contro Porto e Napoli, soffre di un’infiammazione al tendine tibiale dalla trasferta di Udine. Con tutta probabilità si rivedrà in campo a ridosso del match alla Sardegna Arena. Prenderà parte alla rifinitura e lancerà la sua candidatura per una maglia da titolare: il ballottaggio sulla corsia destra è con Felipe Anderson, che ha messo in evidenza un buono stato di forma. Dalla parte opposta ci sarà Zaccagni, mentre il riferimento centrale sarà Immobile. Solo una leggera sgambata per il centravanti della Nazionale, che ha peccato di imprecisione sotto porta contro la squadra di Spalletti. In difesa spera di tornare titolare Acerbi accanto a Luiz Felipe, mentre sono sicuramente out Cataldi e Lazzari. Il Tempo/Daniele Rocca

