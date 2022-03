Cagliari-Lazio, l’arrivo dei biancocelesti all’Unipol Domus – VIDEO

Si è concluso da pochi minuti il match tra Roma ed Atalanta. Alla squadra giallorossa è bastato un gol di Tammy Abraham nel primo tempo per superare 1-0 i nerazzurri. Roma che aggancia proprio la squadra di Gasperini a quota 47 punti, al quinto posto in classifica. All’Atalanta manca però la sfida contro il Torino da recuperare.

Accade tutto in meno di un quarto d’ora alla Dacia Arena, dove i padroni di casa battono 2-1 la Sampdoria. Nella gara valida per la 28esima giornata di Serie A Tim, l’Udinese è subito passata in vantaggio con Deulofeu al 4‘; il raddoppio arriva al 12’ con Udogie. Soltanto un minuto dopo Caputo accorcia le distanze. I friulani tornano così alla vittoria lasciando la squadra di Giampaolo sempre più alle prese con una posizione di classifica delicata in chiave salvezza.

