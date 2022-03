Venezia-Sassuolo, espulso Zanetti: non ci sarà all’Olimpico contro la Lazio

Nella sconfitta casalinga contro il Sassuolo, l’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha ricevuto il cartellino rosso: troppe le proteste per l’assegnazione di un rigore in favore dei suoi, che ironia della sorte è stato anche sbagliato da Aramu. Il tecnico dei veneti non ci sarà dunque lunedì sera, in occasione di Lazio-Venezia.

