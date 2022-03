CdS | Ciro, la storia continua e non lo ferma nessuno

Non capita a tutte le generazioni di assistere all’infinità di gol segnati da un centravanti: Silvio Piola si racconta, di lui si può vedere qualche filmato; Ciro Immobile lo stiamo vivendo dal vivo. Ciro ha sfidato l’Assoluto, è riuscito a superare Piola nella classifica all time dei bomber biancocelesti e sabato lo ha raggiunto come miglior bomber laziale in Serie A. Ci sarebbe un altro record impossibile da rendere possibile: Piola è sempre il detentore del primato di gol segnati in assoluto in Serie A a girone unico (274), seguito da Totti, Nordahl, Meazza e Altafini, Di Natale, Baggio, Hamrin, Signori, Del Piero e Gilardino. Per entrare nella top 10, a Ciro mancano 13 gol. Il primato di Piola dista 99 reti, Ciro ha 32 anni e ancora altri 4 anni di contratto con la Lazio; la sua media gol attuale è di 0,62 e potrebbe suggerire che il record non è poi così inarrivabile. D’altronde, bisogna ricordare che ha segnato almeno 20 gol per sei stagioni diverse. Rimarrà a vita in biancoceleste, ha tempo e modo di portare a termine ogni missione e ci sarà anche con il Venezia lunedì, infatti i controlli al costato non hanno evidenziato fratture. Prima dell’allenamento, domani guiderà la delegazione biancoceleste ai funerali di Pino Wilson.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

