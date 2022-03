Calciomercato Lazio, Schira: “Valencia interessata a Patric”

Nicolò Schira parla del mercato dei biancocelesti sul suo profilo Twitter, in merito alla vicenda Patric. Secondo il noto esperto di mercato, il Valencia è interessato a tesserare l’attuale difensore della Lazio che andrà in scadenza di contratto questa estate. La società capitolina dovrà incontrare Pastorello, l’agente di Patric, per discutere del futuro dello spagnolo.

#Valencia are interested in signing #Patric this summer as free agent. Expected a meeting soon to try to reach agreement. #Lazio are not currently out from the race: they will meet Patric’s agent by the end of March to discuss the possible contract extension. #transfers

