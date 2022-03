Lazio, il Venezia prima della Roma: come sono andate le gare precedenti al derby?

La Lazio si prepara ad una della sfide più importanti dell’anno, il derby contro la Roma. All’andata, gli uomini di Sarri hanno battuto in casa i giallorossi per 3-2, grazie ai gol di Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson. Prima di questa sentita gara però, c’è da affrontare il Venezia. Domani infatti, alle 20;45, i biancocelesti sfideranno all’Olimpico la squadra di Zanetti, che viene da un pesante sconfitta per 1-4 contro il Sassuolo. Sarà importante dunque, non focalizzarsi troppo sul derby, pensando prima a conquistare i tre punti contro il club veneto, che lotta per non retrocedere. Sarri farà pochi calcoli, in quanto schiererà gli uomini migliori a disposizione, ma ci sarà comunque qualche staffetta a partita in corso nel caso di risultato favorevole. Ma vediamo come è andata la Lazio negli ultimi anni, nelle partite che hanno preceduto i derby:

Partiamo dalla stagione 2015/2016, dove i biancocelesti affrontarono il Milan nella giornata precedente al derby. in quell’occasione, la Lazio perse 1-3 contro i rossoneri, per poi uscire nuovamente sconfitta dalla gara contro la Roma per 2-0. Nel girone di ritorno, 1-1 con il Milan in trasferta, e poi altra sconfitta al derby per 1-4.

Stagione 2016/2017, la Lazio prima del derby affrontò il Palermo in trasferta vincendo per 0-1, andando poi a perdere contro la Roma nella giornata successiva per 0-2. Nel girone di ritorno meglio, 6-2 contro i siciliani e vittoria per 1-3 contro i giallorossi.

Stagione 2017/2018, la Lazio vinse in casa contro l’Udinese per 3-0, andando poi a perdere il derby per 2-1. Al ritorno successo per 1-2 con i friulani e 0-0 nella sfida successiva con la Roma.

Stagione 2018/2019, c’è ancora Udinese-Lazio prima del derby, terminata 1-2, mentre contro la Roma il risultato fu un 3-1 per i giallorossi. Al girone di ritorno vittoria per 2-0 contro i friulani e successivo trionfo al derby per 3-0.

Stagione 2019/2020, i biancocelesti si scontrarono con la Sampdoria vincendo per 0-3, per poi pareggiare il derby 1-1. Al ritorno, blucerchiati travolti per 5-1, con la successiva gara contro la Roma terminata ancora 1-1.

Stagione 2020/2021, la Lazio affrontò il Parma in trasferta prima del derby, vincendo per 0-2, per poi battere la Roma 3-0. Al ritorno Parma battuto 1-0, ma sconfitta con i giallorossi per 2-0.

Stagione 2021/2022, nel girone d’andata del campionato in corso, i biancocelesti travolgono 3-2 la Roma, ma prima pareggiano con il Torino 1-1.

Riassumendo, nelle ultime 7 stagioni la Lazio ha preso solo una volta nei 13 incontri che hanno preceduto il derby. 10 invece le vittorie e 2 i pareggi. Adesso la parola spetta al campo, con i biancocelesti che, in attesa di incontrare i rivali cittadini, dovranno porsi l’obbiettivo di non sottovalutare la gara con il Venezia.

