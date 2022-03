La Repubblica | Indice di liquidità, oggi Consiglio di FIGC: problemi di iscrizione al campionato per la Lazio?

L’indice di liquidità, inizialmente parametro per permettere le operazioni in entrata dei vari club, oggi verrà definito dal Consiglio di FIGC come condizione per l’iscrizione alla Serie A: chi non rispetterà questo parametro rischia l’esclusione dal campionato. A gennaio si poteva fare mercato con l’indice di liquidità a 0.6, questo significa che gli attivi dovevano coprire almeno il 60% delle spese dei club. Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, se i parametri dovessero rimanere tali, al momento a rischiare di rimanere fuori la prossima stagione sono Genoa, Sampdoria e Lazio. Oltre a loro, altri sei club sembra che sarebbero in difficoltà per avere l’indice di liquidità a norma. Il neo presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha provato a spostare la discussione inviando una lettera a Gravina, che però ha rifiutato. Una soluzione a cui si potrebbe arrivare per andare incontro ai club con difficoltà potrebbe essere quella di permettere le cessioni dei giocatori già da giugno.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: