ESCLUSIVA| Roma-Lazio, Julio Sergio: “Sarà una bella partita, Sarri è un grande allenatore. Su Reina e Strakosha…”

Domenica è in programma il derby di ritorno: Roma-Lazio si giocherà alle 18 e rappresenterà un vero e proprio test per le due squadre e le reali ambizioni che hanno. Un solo punto le divide, a favore dei biancocelesti, l’Europa che conta è lontana ma non irraggiungibile: l’uscita di scena da parte della Juventus ha infatti mostrato come i ragazzi di Allegri non siano imbattibili. Per commentare questo derby e l’attuale situazione delle due squadre, non senza un qualche richiamo al passato, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it l’ex portiere della Roma Julio Sergio.

Partiamo parlando dei due allenatori: a che punto sono le due squadre dopo il cambio in panchina?

Con il tempo la Roma di Mourinho potrebbe migliorare moltissimo. Si tratta di un allenatore vincente e con molta personalità. La scelta è stata giusta, per una squadra che vuole vincere. Per quanto riguarda Sarri, penso che possa fare bene, tatticamente è un allenatore che mi piace molto, ma per fare quello che vuole lui ci vuole un lavoro che richiede tempo. Però lui è un grande allenatore.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo derby quindi?

I derby sono delle partite particolari, perché c’è anche il fatto della pressione e della città che cambia nell’arco della settimana. Sarà una grandissima partita e mi aspetto un grande gioco con due squadre che hanno bisogno di vincere.

I tuoi ricordi personali legati ai derby? Come ci si prepara psicologicamente in uno spogliatoio a una gara del genere?

Io ho ricordi speciali, perché ho giocato 4 derby e li ho vinti tutti, con due da protagonista. Le parate, ma anche il rigore nel 2010. Sono ricordi bellissimi che mi fanno tanto piacere. Però quando si gioca a calcio a questo livello siamo abituati a queste partite, sono anche piacevoli da giocare. Poi se si inizia male ovviamente è poi difficile riprendersi. E’ importante la reazione, fa la differenza.

Un pensiero sui due portieri della Lazio, entrambi a rischio addio?

Pepe Reina l’ho visto molto giocare, mi piace molto anche come persona, ho avuto modo di conoscerlo anche a Monaco. E’ un portiere esperto che mi piace. Anche Strakosha è un portiere che sta facendo bene, è difficile dirgli qualcosa.

Infine un pensiero veloce sulla tua favorita per lo scudetto?

Mancano poche giornate e penso che la corsa sia a tre: Napoli, Inter o Milan.

