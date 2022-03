Milinkovic in ritiro con la Serbia: la frattura al setto nasale sembra scongiurata

Dopo la sconfitta con la Roma, Milinkovic è volato in Serbia per raggiungere il ritiro della sua Nazionale. Il colpo ricevuto da Ibanez è stato uno degli argomenti di discussione del post derby, dato che un eventuale rigore avrebbe dato la possibilità alla Lazio di tornare in parità, e soprattutto le avrebbe permesso di entrare in partita. Il centrocampista biancoceleste si è allenato con la Serbia, sintomo di come potrebbero essere escluse possibili fratture. Milinkovic è chiaramente monitorato, ma se dovesse continuare ad allenarsi, la frattura sarebbe scongiurata. Lo scrive Radiosei.

