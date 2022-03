CdS | La Lazio su Palavecino, Lotito studia un’offerta

Smontaggio e rimontaggio, è il mercato che aspetta la Lazio. La ricostruzione sarà profonda in estate, servono acquisti di valore in più ruoli. Sono spuntati i primi nomi, uno dal Sudamerica. In Argentina scommettono sulla candidatura di Agustin Palavecino, classe 1996, ha passaporto spagnolo, Stellina del River Plate, trequartista-mezzala, indossa la maglia 8, è cugino di Erik Lamela, ex Roma e Tottenham, oggi al Siviglia. Come riportato da il Corriere dello Sport, il River Plate ha pagato Palavecino due milioni e mezzo di euro dal Deportivo Cali. Ha iniziato a brillare nella prima metà del 2021: il 14 marzo, dopo il primo derby giocato contro Boca Juniors di Carlitos Tevez, ha segnato di testa, è stato il gol della rimonta (1-1), si giocava alla Bombonera. Al River lo ha voluto Marcelo Gallardo. E’ stato acquistato il 12 febbraio 2021 dopo un lungo braccio di ferro con il Deportivo Cali. Palavecino ha trovato fiducia in Colombia dopo un periodo difficile vissuto da giovanissimo, pensò anche di ritirarsi. Nel 2018 si è fatto largo nel Platense, nel 2019 il Deportivo Cali lo ha preso per seicentomila euro. Ha un contratto fino al 31 dicembre 2024. Nel River gioca da mezzala nel 4-1-4-1. E’ destro. In Argentina sono sicuri: la Lazio starebbe preparando un’offerta per acquistare metà cartellino. E’ valutato 10 milioni. Nel River ha segnato 5 gol e servito 7 assist in 50 presenze. Piace per la tecnica che esprime, ma non è solo un giocatore elegante, è anche grintoso.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: