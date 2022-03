Lazio, squalificati e diffidati in vista di Sassuolo e Genoa

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A è pronta a tornare. Il prossimo fine settimana infatti ci saranno le gare valide per la 31esima giornata di campionato. La Lazio per la sfida casalinga contro il Sassuolo, in programma sabato alle 18.00, dovrà fare a meno di Pedro che è squalificato visto il giallo rimediato nel derby, da diffidato. Patric, Luiz Felipe e Marusic invece sono a rischio, in quanto attualmente diffidati, per il prossimo match, quello in casa del Genoa, che ci sarà domenica 10 aprile con fischio d’inizio alle ore 12,30.

