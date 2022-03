Bilancio Lazio, pubblicata la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2021

Come comunicato attraverso la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale della Lazio, consolidata al 31 dicembre 2021, emerge come Adam Marusic abbia trovato l’accordo con la società biancoceleste per il rinnovo di contratto: una storia che andrà avanti almeno fino al 2024, con il montenegrino che andrà quindi in scadenza tra due stagioni.

