Pedro sostiene la squadra dalla tribuna: “Forza Lazio” – FOTO

Quest’oggi Pedro non prenderà parte alla gara contro il Sassuolo dopo la squalifica contro la Roma, essendo stato ammonito da diffidato. La sua presenza allo stadio, tuttavia, non manca. Ha infatti pubblicato una storia con scritto “Forza Lazio” direttamente dalla tribuna, per sostenere la causa biancoceleste.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: