CHAMPIONS LEAGUE | Quarti di finale, passa il Villareal. Real Madrid-Chelsea ai supplementari

Vittoria importante dell’Italia contro la Svizzera per la qualifica al Mondiale 2023. Le azzurre con il gol di Girelli all’82° volano in testa al Girone G. Risultato sofferto per le azzurre, che però hanno meritato la vittoria in una partita dominata, anche se non sono ancora certe della qualificazione, il match di oggi ha portato grande positività per la classifica.

