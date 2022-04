15 aprile 1989, 33 anni fa la “Strage di Hillsborough”: il ricordo del centrocampista della Lazio Lucas Leiva | FOTO

15 aprile 2022 – La corsa per un posto in Europa è apertissima in Serie A e ogni punto perso può costare molto caro. Lo sa bene la Lazio, che dopo le ultime due vittorie cerca un’altra gioia nella sfida dell’Olimpico contro il Torino, apparentemente senza motivazioni di classifica ma in grado di fermare il Milan sullo 0-0 appena una settimana fa. Per i betting analyst di 888sport.it favoriti sono i biancocelesti, il cui successo vale 1,65 volte la posta. Alto il «2» granata, fissato a 5,40, mentre la «X» è in quota a 3,95. Nella gara di sabato sera prevale, anche se di poco, l’Under a 1,84, con l’Over offerto a 1,96 mentre c’è equilibrio tra Goal, a 1,95, e No Goal a 1,82. Tra i risultati esatti in pole l’1-0 a 6,50, mentre il pareggio per 1-1, risultato con cui terminò la sfida di andata, paga 7 volte la posta. La Lazio, per cercare 3 punti che permetterebbero alla squadra di Sarri di continuare a sognare l’Europa, può contare su un Ciro Immobile in grande forma dopo la tripletta rifilata al Genoa. Il centravanti biancoceleste, grande ex della partita, guida la classifica marcatori con 24 reti e punta il titolo di capocannoniere: una sua rete che sblocca il match è in quota su 888 a 3,30 mentre tra i granata il principale indiziato a gonfiare la rete avversaria è Andrea Belotti con la sua rete a sbloccare lo 0-0 che vale 7 volte la posta.

