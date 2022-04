17° SERIE A FEMMINILE | Pomigliano-Lazio Women 1-0 (42′ Banusic)

🇮🇹 17°#SerieAfemminile ⚽ #PomiglianoLazioWomen 🗓️ 16/04/2022 ⌚ 14:30 🏟 Stadio Ugo Gobbato 📍 #PomiglianodArco

📺 #TimVision ⚖️ #Baratta 🌥 24°

46′ SI RIPARTE

45′ Duplice fischio: fine primo tempo

42′ GOL POMIGLIANO con Banusic

40′ AMMONITA Ferrandi, fallo tattico su Dellaperuta

39′ OCCASIONE LAZIO! Punizione di Ferrandi, rasoterra velenoso, Cetunja non trattiene, Visentin non riesce a insaccare il tap-in

38′ Punizione profonda di Fordos, Cetinja agguanta in presa alta

30′

24′ Scintille tra Apicella e Di Giammarino, Baratta riporta la calma

19′ Tentativo dalla distanza di Tudisco

15′ Moraca centra dalla sinistra, Fordos è ben posizionata

13′ Banusic in area per Dellaperuta, pescata in offside

12′ Moraca arriva sul fondo ma non riesce a crossare prima che la palla esca

10′ OCCASIONE LAZIO! Punizione violenta di Fordos dalla distanza, Cetinja tocca oltre il palo.

9′ Giallo per Moraca, trattenuta su Pittaccio

6′ Dellaperuta prova a sfondare in area, Vigilucci non si fa superare

4′ Lancio per Visentin, Apicella è in vantaggio

2′ Tudisco riceve al limite da Vaitukaityte, rasoterra centrale, facile preda di Ohrstrom

1′ PARTITI!

