Lazio-Milan, 19mila biglietti venduti: l’Olimpico si tingerà di rossonero

Per Lazio-Milan, match in programma domenica 24 aprile alle ore 20.45, saranno presenti più tifosi rossoneri che biancocelesti all’Olimpico. Come riportato dal Corriere dello Sport, per il momento si registrano 19mila biglietti venduti. I milanisti, divisi tra Distinti Sud Ovest e Curva Sud, risultano essere all’incirca 10 mila. La contestazione della tifoseria laziale contro Lotito e il caro prezzi si fa sentire e infatti la maggioranza del laziali non sarà presente sugli spalti per supportare la squadra in un match in cui la rosa di Sarri si gioca tantissimo per la corsa Europa.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: