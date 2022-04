Milan, Calabria: “Partita molto difficile che ci da tanta soddisfazione. Abbiamo fiducia, siamo sicuri dei nostri mezzi”

Dopo Tonali, anche Davide Calabria, terzino rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria del Milan contro la Lazio. Ecco le sue parole: “Dobbiamo crederci, ci credono i nostri tifosi, poi quello che pensano le altre persone ci deve interessare relativamente. Dobbiamo essere concentrati fino alla fine su quello che facciamo in campo.

E’ stata una partita molto difficile, ma che ci da fiducia. La Lazio ha veramente talento, soprattutto davanti sono forti, quindi una partita così, strappata negli ultimi minuti, con questa voglia e determinazione, ci da tanta soddisfazione per lavorare al meglio per queste ultime quattro partite.

Certi errori, come per esempio il gol concesso oggi troppo facile, anche nelle scorse due partite, sono errori magari di gioventù, di attenzione. Devi stare attento dall’inizio a fine partite. Abbiamo fiducia, siamo sicuri dei nostri mezzi e ci troviamo bene in campo e con il lavoro che stiamo facendo.

Bologna-Inter? Ovviamente guarderemo il risultato, ma credo che prima dell’Inter, dovremo dare tutto quello che ci rimane per queste quattro partite. Se le vinceremo tutte saremo soddisfatti per il grandissimo lavoro fatto. Poi è ovvio che si deve sperare in un passo falso dell’Inter, anche se sono veramente forti. Vedremo”.

